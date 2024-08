Hertha beim HSV wieder chancenlos? Jetzt wartet auch noch Selke!

Drei Jahre zuvor war der Goalgetter noch an Werder Bremen ausgeliehen und traf natürlich gleich am ersten Spieltag gegen die Blau-Weißen (4:1). In der Rückrunde (1:4) war er ebenfalls erfolgreich - und zog sich mit seinem Jubel im Olympiastadion gleich den Ärger der Hertha-Fans auf sich.

Mangelnden Einsatz konnte man Selke in Berlin nicht vorwerfen. © Soeren Stache/dpa

Kurios: Selke hat bislang für jeden seiner Vereine gegen einer seinen früheren Arbeitgeber (Köln, Hertha, RB Leipzig, Werder Bremen) getroffen.

In Köln ging er zum Saisonstart ausnahmsweise leer aus, hat aber auch nur wenige Minuten gespielt. Für Hertha ist der Stürmer bereit. Die Magenprobleme sind überwunden.

Einen Sonderbewacher wird der 29-Jährige aber nicht bekommen. "Davie Selke erkennt man schon, aber wir werden die Jungs noch einmal darauf aufmerksam machen, wie er sich bewegt und was seine Stärken sind. So machen wir es bei anderen Spielern auch", erklärte Cristian Fiél (44).

Vergangene Saison kam der Hauptstadtklub am 3. Spieltag mit 0:3 unter die Räder. Pal Dardai (48) sprach danach von einem Klassenunterschied. "Für mich ist es ein Duell auf Augenhöhe", sieht Fiél seine Elf nicht chancenlos. "Es geht darum, Räume schneller zu finden als letzte Woche. Wenn wir diese Dinge besser machen, sehe ich die Möglichkeit, da zu gewinnen."

Wollen die Berliner in Hamburg was mitnehmen, muss eine Leistungssteigerung her. Gegen Paderborn war vom angestrebten Ballbesitzfußball nicht viel zu sehen. Der Dardai-Nachfolger hatte anschließend ein Kopfproblem ausgemacht und führte unter der Woche Einzelgespräche: "Die Überschrift war: Konzentriert euch auf das, was ihr am besten könnt, nämlich Fußball spielen."