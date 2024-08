Hertha braucht neuen Abwehrchef: Welchem Neuzugang das Debüt winkt

Am Dienstag verpflichtet, konnte der Flügelflitzer gleich die komplette Trainingswoche absolvieren und womöglich schon am Samstag beim Top-Spiel gegen Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sky/Sport1) sein Debüt geben.

Jon Dagur Thorsteinsson (25) konnte die ganze Woche bereits trainieren. © Armando Franca/AP

Stattdessen wird wohl Linksfuß Marton Dardai (22), dem die EM-Teilnahme und die guten Leistungen von Kempf auf die Füße gefallen sind, in die Startelf rutschen, auch wenn Fiél sich noch bedeckt hält: "Es könnte sein, dass Marton spielt."

Eine andere Option für mehr Lufthoheit wäre Kapitän Toni Leistner (34). Der Routinier hat allerdings gegenüber Ragnar Ache (26) Schnelligkeitsdefizite.

Ginge es nach dem Trainer, wäre Kempf, der eine Woche zuvor die Spielphilosophie des neuen Chefcoachs noch gelobt hatte, noch in Berlin. "Meine Entscheidung wäre eine andere gewesen, weil er einfach qualitativ ein wichtiger Spieler für uns ist."

Der Dardai-Nachfolger kennt aber das Geschäft. "Es steht außer Frage, dass wir zwei Spieler mit enormer Qualität verlieren. Das ist aus sportlicher Sicht ganz klar. Und trotzdem ist es dann auch so, dass man Entscheidungen des Vereins akzeptieren muss. Das tue ich."

An der Ausrichtung wird sich auch ohne Kempf und ohne Fluppe nichts ändern: "Wir werden versuchen, Punkte zu holen, Spiele zu gewinnen und guten Fußball zu spielen", so Fiél. Am besten schon am Samstag in Kaiserslautern.