Ende der Spekulationen: Dieser Hertha-Liebling bleibt in Berlin

Berlin - Hertha BSC verliert den nächsten Stammspieler. Abwehrchef Kempf trainiert künftig unter einem Welt- und Europameister. Dafür bleibt ein Publikumsliebling in Berlin .

Fabian Reese (26, M.) bleibt zunächst Herthaner. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Stürmer Fabian Reese bleibt Fußball-Zweitligist Hertha BSC erst einmal erhalten. Der momentan verletzte 26-Jährige beendete selbst alle Spekulationen um einen Wechsel.

Bei Instagram schrieb Reese am Mittwoch, er höre heute mehr denn je auf sein Herz. Der Zuspruch, die Liebe und die Emotionen, die er erfahren habe, hätten alles überstiegen, was er erwartet habe. "Ich will hier nicht weg, denn wir sind hier doch noch nicht fertig. Heute ist ein schöner Tag", erklärte der Publikumsliebling.

Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber (44) erklärte dazu, man habe mit Reese ehrliche Gespräche geführt und ein klares gegenseitiges Bekenntnis ausgesprochen.

Geschäftsführer Thomas Herrich (60) ergänzte: "Für uns ist er in diesem Transferfenster unverkäuflich."