Deal perfekt! Hertha holt Michael Cuisance

Michael Cuisance (24) lief zuletzt unter anderem für den VfL Osnabrück auf. © Friso Gentsch/dpa

Der 24-Jährige spielte bereits für den FC Bayern München sowie Borussia Mönchengladbach und unterschrieb bei den Berlinern ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier, wie der Klub am Freitag verkündete.

Bereits zuvor hatte es Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung gegeben.

Zuletzt stand Cuisance beim FC Venezia in Italien unter Vertrag. In der Vorsaison absolvierte er 25 Spiele für den VfL Osnabrück, an den er verliehen war.