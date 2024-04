Hertha BSC: Geht der nächste Dardai in die Bundesliga?

Marton Dardai (22) steht offenbar beim FC Augsburg auf dem Zettel. © Soeren Stache/dpa

Das vielversprechende Talent Bence Dardai (17) hat sich bereits für den VfL Wolfsburg entschieden. Beim Trainer Pal Dardai (48) ist die Zukunft ungewiss und nun könnte auch noch der nächste Dardai den Klub verlassen.

Wie die Bild berichtete, soll der FC Augsburg um Marton Dardai (22) buhlen. Demnach soll der Bundesligist zwei Millionen Euro bieten.

Augsburg und Marton Dardai, da war doch was? Schon im Januar warben die Fuggerstädter am Deadline Day um den Defensivspezialisten. Die Alte Dame war offenbar gar bereit, den 22-Jährigen ziehen zu lassen, fand aber keinen Ersatz. So blieb er in Berlin und ging mit in die 2. Liga.

Dort ist Dardai eine feste Größe. Zunächst noch als Sechser gebraucht, spielt das Eigengewächs wieder auf seiner Stammposition als Innenverteidiger. Den Aufstieg wird Hertha wohl verpassen, aber klappt es auch so mit der Rückkehr in die Bundesliga?