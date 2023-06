27.06.2023 14:38 Hertha BSC: Geht Tousart im Tausch nach Italien?

Das Lucas Tousart mit in die 2. Bundesliga geht, ist so gut wie ausgeschlossen. Jetzt kommt in die Personalie des Franzosen so langsam Bewegung.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Bei Hertha BSC tut sich wohl mal wieder etwas in Sachen Transfers. Allerdings nicht auf der erhofften Seite der Neuzugänge. Vielmehr wird Lucas Tousart (26) mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Lucas Tousart (26) war einer der wenigen Lichtblicke in der letzten Hertha-Saison. © Soeren Stache/dpa Es war von vornherein klar, dass die Alte Dame aus Berlin ihre besten und vor allem wertvollsten Spieler verkaufen muss. Neben Dodi Lukebakio (25), gilt das gleiche auch für Lucas Tousart. Der Franzose ist mit seinen 25 Millionen Euro Ablöse weiterhin der teuerste Spieler in der Geschichte der Hertha. Nur schwer vorstellbar, dass er auch mit in die 2. Bundesliga geht. Laut Florian Plettenberg von "Sky" soll es jetzt Interesse aus Italien geben. Niemand geringeres als der amtierende Meister SSC Neapel beobachtet den Franzosen ganz genau. Es kommen sogar erste Gerüchte auf, dass Tousart mit Dardai-Wunschspieler Diego Demme (31) getauscht werden könnte. Hertha BSC Hertha kann Supertalent wohl von Verbleib überzeugen In Sachen Marktwerte liegen beide zentrale Mittelfeldspieler weit auseinander. Demme kommt auf drei Millionen Euro und Tousart auf neun Millionen. Somit würde Hertha bei einem Tausch sicher noch ein paar Millionen Ablöse obendrauf kassieren. Aus Sicht der Hertha würde ein solches Geschäft mehr als Sinn ergeben. Laut Plettenberg soll es in den kommenden Tagen weitere Verhandlungen geben.

