Holt Hertha BSC Koopmeiners nach Berlin?

Peer Koopmeiners (24, l.) könnte eine Alternative im defensiven Mittelfeld von Hertha BSC sein.

Er absolvierte jedes seiner 31 Ligaspiele von Beginn an und stand fast immer über die gesamten 90 Minuten auf dem Feld, wurde, wenn überhaupt, erst kurz vor Schluss ausgewechselt.



Der aggressive Zweikämpfer könnte bei der Hertha den Laden vor der Abwehr dichtmachen, hat aber auch durchaus Qualitäten im Offensivspiel, konnte er in der laufenden Spielzeit doch auch neun Torvorlagen beisteuern.

Neben Koopmeiners wird auch Takuto Oshima (25) vom polnischen Erstligisten KS Cracovia als zukünftiger Sechser gehandelt. Zudem sollen Anas Tahiri (29) vom SC Heerenveen und Robin Heußer (25) vom SV Wehen-Wiesbaden für die zentrale Rolle im Mittelfeld ins Auge gefasst worden sein.

Auch auf der Rechtsverteidiger-Position suchen die Hauptstädter wohl Verstärkung, denn Herbert Bockhorn (29), vom 1. FC Magdeburg und Shurandy Sambo (22) von PSV Eindhoven sollen ebenfalls auf dem Transfer-Zettel auftauchen.

Interessant: Mit Josh Bowler (25, Cardiff City), Oleksiy Kashchuk (23, Shakhtar Donezk), Przemyslaw Placheta (26, Norwich City), Christopher Antwi-Adjei (30, VfL Bochum) und Baris Atik (29, Magdeburg) sind in der potenziellen Liste besonders viele Namen von Flügelstürmern vertreten. Havard Nielsen (30) von Hannover 96 und Luca Schuler (25), ebenfalls aus Magdeburg, sind die einzig genannten Mittelstürmer.

Wer letzten Endes den Weg in die Spree-Metropole finden wird oder ob am Ende doch ganz andere Kicker in die Hauptstadt wechseln werden, wird der Sommer zeigen. Allerdings will man bei Hertha BSC den Kader diesmal schon so früh wie möglich beisammen haben, um einen erneuten Fehlstart zu vermeiden.