Hertha BSC: Hinrunden-Aus für Jeremy Dudziak?

Berlin - Wenn Hertha BSC am Samstagabend die Freunde aus Karlsruhe im Olympiastadion empfängt, wird Jeremy Dudziak (28) erneut fehlen. Der spielstarke Linksverteidiger erspielte sich von Anfang an einen Stammplatz.

Herthas Jeremy Dudziak (28) fehlt seit dem 8. Spieltag. © Gregor Fischer/dpa

In den ersten acht Saisonspielen stand er stets in der Startelf, ob auf der linken Abwehrseite oder in der Zentrale. Dudizak spielte immer.

Seit der Heimpleite gegen Ex-Klub St. Pauli (1:2) ist er jedoch zum Zuschauen verdammt. Während Hertha wie üblich über die Länge der Ausfalldauer keine Angaben machte, ging der "Kicker" zunächst noch von einer kürzeren Pause aus.

Das Fußballfachmagazin rechnete aufgrund einer Fußprellung mit einer Zwangspause von etwa zwei Wochen. Das war vor einem Monat. Ein Blitz-Comeback ist nicht in Sicht.

"Ich habe gestern mit Jeremy geredet. Er leidet viel", berichtet Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz. Immerhin habe Dudziak nun mit dem Lauftraining begonnen - mithilfe eines Geräts. "Von Zweikampfführung und Liganiveau ist es noch weit weg."