Hertha-Keeper vor Leihe zu Düsseldorf, Bundesligist nimmt Abstand von Reese

Neben den Verkaufskandidaten Wilfried Kanga (26) und Myziane Maolida (25) könnte auch Top-Star Fabian Reese (26) die Alte Dame noch den ganzen Sommer über beschäftigen. Der Flügelflitzer ist mit seinen neuen Buden und 14 Vorlagen aus der Vorsaison eigentlich zu gut für die 2. Liga . Hertha will ihn dennoch nur zu gerne halten.

Immerhin kann nun ein Bundesligist bereits von der Liste der Interessenten gestrichen werden. Einen Wechsel zum Champions-League-Klub Borussia Dortmund wird es nicht geben. Die Westfalen sollen laut Sky von einer Verpflichtung Abstand genommen haben.

Erst Ende Mai tauchte das kuriose Gerücht auf. Kurios, weil der Flügelflitzer für die linke Abwehrseite eingeplant gewesen sein soll, dabei hat Reese seine Stärken klar in der Offensive. Das sieht Terzic-Nachfolger Nuri Sahin (35) offenbar ähnlich. Er bevorzugt einen anderen Spielertypen und lässt die Hertha-Fans zumindest etwas hoffen, Reese auch in der kommenden Saison in Berlin zu sehen.