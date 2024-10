Hertha BSC: Kommt Fiél jetzt an Niederlechner noch vorbei?

Bislang aber ist Niederlechner nur Edeljoker. Acht Spiele stehen in seiner Vita, allesamt Einwechslungen. Jetzt drängt er in die Startelf. "Darum geht es, wenn du deine Minuten bekommst, um da zu sein und deine Momente [zu] nutzen. So wie er es gemacht hat."

Fiél kommt kaum noch an ihm vorbei. Vielleicht erinnert er sich auch an vergangene Saison. Vor fast genau einem Jahr musste sich der Routinier ebenfalls lange gedulden. An Haris Tabakovic (30) gab es kein Vorbeikommen, dann aber war er da, traf in gleich vier Spielen nacheinander, darunter ein Hattrick gegen Elversberg. Jetzt soll er weiter knipsen.

"Letztes Jahr, als ich Vertrauen vom Trainer bekommen habe, habe ich gezeigt, was ich für eine Quote gehabt habe, wenn ich regelmäßig spiele. Ich tue alles dafür, dass ich gegen Karlsruhe am Wochenende spielen werde. Aber am Ende entscheidet das der Trainer", so Niederlechner.