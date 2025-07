Hertha BSC nimmt Youngster Eichhorn langfristig unter die Fittiche

Youngster Herthaner Kennet Eichhorn (15, r.) bleibt langfristig bei der Alten Dame. © Hertha BSC

"Kenny ist für sein junges Alter fußballerisch bereits extrem weit und in Deutschland eines der größten Talente seines Jahrgangs", so Sportdirektor Benjamin Weber (42) über den Youngster, der sinnbildlich für den Berliner Weg von Hertha BSC stehe.

Eichhorn, der bereits in der U9 spielte und 2017 in die Fußball-Akademie der Alten Dame wechselte, freut sich sehr: "Dass ich nun mit dem Profiteam trainieren darf und dieses Vertrauen des Vereins in mich weiterhin spüre, macht mich unglaublich stolz."

In der Saison 2023/24 gab der Herthaner sein Debüt in der B-Junioren-Bundesliga. In der darauffolgenden Saison kam der U-Nationalspieler sowohl für die U17 als auch für die U19 in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz.