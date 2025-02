Hertha BSC und der Deadline Day: Eine verpasste Chance?

Berlin - Bei Hertha BSC hat sich am gestrigen Deadline Day so gut wie nichts ereignet - hat die Alte Dame damit eine große Chance verpasst?

Haben die Hertha-Verantwortlichen um Sportdirektor Benjamin Weber (44) im Winter-Transferfenster eine große Gelegenheit zum Wiederaufbau verschlafen? © Christoph Soeder/dpa

Lediglich Sturm-Talent Gustav Christensen (20) hat den Hauptstadtklub noch verlassen, um in der 3. Liga beim FC Ingolstadt die für seine Weiterentwicklung wichtige Spielpraxis zu sammeln.

Wohl auch im Hinblick auf die kommende Saison, für die sich die Berliner mit Innenverteidiger Niklas Kolbe und Sturmtank Sebastian Grönning (beide 28) bereits neu aufgestellt haben.

Und genau hier liegt das Problem oder die mögliche verpasste Chance, denn so richtig im Rebuilding-Modus befinden sich die Blau-Weißen noch nicht. Stattdessen wird zweigleisig geplant, obwohl der Aufstieg in die Bundesliga mit inzwischen zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bereits in weite Ferne gerückt ist.

Nach der blamablen 0:2-Pleite bei Schlusslicht Regensburg dürften wohl nur noch die kühnsten Optimisten von der Rückkehr ins deutsche Fußballoberhaus träumen und sollte die abermals verpasst werden, steht den Spree-Athenern im Sommer ein großer Umbruch ins Haus.