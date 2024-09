Hertha BSC verbucht unter Leitung Fiéls Prestigeerfolg gegen Klose

Ibrahim Maza (18, l.) von Hertha BSC lieferte sich ein Duell mit Nürnberger Oliver Villadsen (22). © Daniel Karmann/dpa

Das 2:0 (1:0) war ein sehr reifer Auftritt seiner Mannschaft, die vor allem im Mittelfeld mit den Taktgebern Ibrahim Maza und Michael Cuisance klar überlegen war.

Derry Scherhant auf Vorlage von Maza (37. Minute) und der eingewechselte Palko Dardai (90.) auf Pass von Cuisance trafen für die Berliner, die sich nach dem dritten Saisonsieg mit zehn Zählern vom zuvor punktgleichen FCN absetzen konnten.

"Was wir gut gemacht haben in der zweiten Halbzeit, dass wir unsere Führung verteidigen. Was wir besser machen müssen, ist: Wir müssen das Spiel früher entscheiden", sagte Fiél und resümierte: "Wenn man das gesamte Spiel sieht, war der Sieg verdient."

Der Sieg sei "keine Genugtuung" für ihn, sagte Fiél. "Für mich war wichtig, dass der Fokus auf dem Spiel liegt und nicht auf Cristian Fiél und Nürnberg."

Er habe eine schöne Zeit in Nürnberg gehabt. Trotzdem beklagte er in der Pressekonferenz, dass es nach seinem Wechsel im Sommer "das eine oder andere Wort, das gesprochen wurde, nicht nötig war. Ich konnte einfach eine neue Herausforderung annehmen."