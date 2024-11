Hertha BSC verspielt zweimalige Führung in wildem Remis gegen Ulm

Berlin - Hertha BSC hat in einer intensiven Partie im Olympiastadion den Anschluss an die obere Tabellenregion nach einem 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den SSV Ulm verpasst.

Die Fiél-Truppe war in der ersten Spielhälfte zwar die bessere Mannschaft, konnte die Dominanz aber nicht in Zählbares ummünzen und musste sich zur Pause mit einem 1:1 begnügen.

Nach zuletzt zwei Liga-Pleiten in Folge machten die Hausherren von Beginn an Druck und wurden gleich in der Anfangsphase für ihre Bemühungen belohnt.

Torschütze Derry Scherhant (r.) feiert die erneute Führung der Berliner. © Soeren Stache/dpa

Der Hauptstadtklub kam auch in Durchgang zwei gut aus den Startlöchern und hätte unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Marton Dardai wieder in Führung gehen können.

Die sollte wenig später aber dennoch folgen. Mazas Schuss konnte Thiede diesmal zwar halten, gegen den Abstauber von Derry Scherhant war er nach 52 Minuten aber machtlos.

Der erneute Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Einwurf gab Michael Cuisance dem kurz zuvor eingewechselten Maurice Krattenmacher nur Geleitschutz im Mittelfeld. Der bedankte sich und schob die Kugel in der 59. Minute zum 2:2 ein.

In einer wilden zweiten Hälfte ließen die Hausherren in Person von Cuisance die dritte Führung zunächst liegen. Coach Fiél wollte unbedingt den Sieg und wechselte in der Schlussphase frische Offensivkräfte ein. Kurz vor Schluss traf Cuisance dann zwar doch noch ins Schwarze, schubste seinen Gegenspieler in der Entstehung jedoch weg, sodass der vermeintliche Siegtreffer nach Ansicht der Videobilder aberkannt wurde.

Vor Beginn der Begegnung erinnerten die Kicker der Alten Dame mit speziellen Aufwärm-Shirts an das legendäre "Nebelspiel" in der Champions League, das heute vor genau 25 Jahren in der Hauptstadt gegen den FC Barcelona ausgetragen wurde. Zu diesem Anlass waren viele Hertha-Legenden von damals zu Gast im Stadion.