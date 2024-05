Hertha BSC zieht Klausel nicht: Internet-Star-Kicker Jindaoui ablösefrei zu haben

Berlin - Ausgerechnet am Tag der Arbeit hatte Nader Jindaoui (27) Gewissheit: Hertha BSC hat sich vorerst gegen eine Verlängerung seines Vertrages entschieden.

Im Dezember 2023 feierte Nader Jindaoui (27, 2.v.r.) sein Debüt in der 2. Bundesliga, als Coach Pal Dardai (48, 2.v.l.) ihn gegen den VfL Osnabrück einwechselte. © Soeren Stache/dpa

Der Verein hatte bis zum 30. April die Möglichkeit, eine Option zu ziehen, mit der der 27-Jährige automatisch für ein weiteres Jahr an die Berliner gebunden gewesen wäre - zu Profi-Konditionen.

"Wir wollten uns da zeitlich nicht treiben lassen, haben die Gespräche verschoben", zitiert "Bild" Hertha-Funktionär Andreas Neuendorf (49), der damit bestätigte, dass die Alte Dame keinen Gebrauch von der Vertragsoption gemacht hat.

Allerdings wolle man sich in den kommenden Tagen "zusammensetzen und Wünsche und Vorstellungen in Ruhe besprechen", teilte der 49-Jährige mit. Ein Verbleib des Publikumslieblings ist damit also noch nicht vom Tisch.

Schließlich ist Hertha der erklärte Herzensklub des gebürtigen Berliners und hier hat er sich seinen großen Traum vom Profidebüt noch spät in seiner Karriere erfüllt.

Doch damit dürfte auch klar sein, dass Nader Blut geleckt hat und wohl nicht mehr in den Amateurfußball zurückkehren möchte. Sehr wahrscheinlich wird er nur bei den Blau-Weißen bleiben, wenn bei den Verhandlungen endlich der langersehnte Profivertrag für ihn herausspringt.