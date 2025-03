Hertha feiert Reese, Weber mahnt: "Nicht blenden lassen"

Hertha BSC feiert gegen den KSC den ersten Heimsieg seit sechs Monaten - dank Fabian Reese. Der Doppelpacker war einmal mehr kaum zu stoppen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Darauf musste Hertha lange warten! Endlich aber jubeln am Ende die Fans in der Ostkurve. Das war in dieser Saison beileibe nicht immer so, denn wer sich ins Olympiastadion verirrt hat, hatte bislang nur selten etwas zu feiern.

Pure Emotionen: Nach dem erlösenden 3:1 musste es aus Fabian Reese (27) raus. © Soeren Stache/dpa Die Alte Dame ist Zuhause gar historisch schlecht. Acht von zwölf Heimspielen gingen vor dem Freundschaftsduell gegen den KSC verloren. Gegen die Freunde aus Karlsruhe gab es aber endlich mal auch nach dem Spiel Grund zum Feiern. Rund 63.000 Zuschauer sahen eine verdientes 3:1, auch wenn noch einmal kräftig gezittert werden musste.

"In der ein oder anderen Situation hatten wir das Quäntchen Glück. Trotzdem war es in Summe ein verdienter Sieg und der zweite in Folge, was unfassbar guttut.", so Stefan Leitl (47). "Ich bin froh, dass wir ein bisschen was zurückzahlen konnten." Sechs Monate dauerte es, ehe Hertha endlich den Heimfluch beenden konnte - dank Fabian Reese (27). Er ist und bleibt die Berliner Lebensversicherung. Wie schon vor zwei Wochen in Braunschweig war Reese gleich doppelt zur Stelle. Hertha BSC Gelbflut, Sorgen um Kenny: Abwehr-Alarm bei Hertha BSC Eine tolle Kombination über Michael Cuisance (25) und Sturmpartner Derry Scherhant (22) vollendete Reese sehenswert mit einem wuchtigen Schuss in die lange Ecke. Sein erster Streich. Ein Tor der Marke "Übung macht den Meister". "Ich habe letzte Saison schon nach dem Training mit Andi Menger (Anm. d. Red./Torwarttrainer) aufs leere Tor geschossen. Es geht viel um Technik und um die Flugkurve, dass es schwer wird für den Torwart. Das hat die letzte beide Spiele gut geklappt", so der Matchwinner. "Es lohnt sich mehr zu machen."

Fabian Reese erzielt zweites Lupfer-Tor nacheinander