Hertha in Gelb von der Rolle: Berliner vergeigen Zweitliga-Auftakt auf Schalke

Gelsenkirchen - Ungewöhnliche Farbe, gleiche Probleme: Hertha BSC hat wieder einmal den Saisonstart vermasselt. Zum fünften Mal in Folge setze es zum Start eine Niederlage. Auf Schalke musste sich die Alte Dame mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

Alles in Kürze

Nikola Katic köpft zum 2:0 ein. © Bernd Thissen/dpa

Die Berliner wollen eigentlich nach drei Jahren 2. Liga zurück ins Oberhaus. Die Aufstiegseuphorie erhält aber schon zu Beginn einen herben Dämpfer.

Trotz offensiver Aufstellung (Dawid Kownacki und Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher in der Startelf), wollte offensiv aber mal so gar nichts gelingen. Stattdessen hatten die Gäste mit dem erwarteten intensiven Pressing der Schalke so seine Probleme.

Die Hausherren ließen Hertha erst gar nicht ins Spiel kommen. Kownacki musste gar auf der Linie retten.

Drei Minuten später belohnten sich dann die Schalker für ihre starke Anfangsphase. Alle erwarteten einen Elfmeter oder Freistoßpfiff, Schiedsrichter Richard Hempel ließ aber weiterspielen. Peter Remmert schaltete am schnellsten, spielte die Kugel im Sitzen zu Moussa Sylla, der sofort abzog - die verdiente Führung.