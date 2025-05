Hertha holt Verteidiger Kolbe aus Ulm als dritten Neuzugang

Noch nicht offiziell, aber wohl in trockenen Tüchern, ist die Verpflichtung von Mathis Bruns (21) vom FSV Luckenwalde. Bruns soll zunächst für ein Jahr im U23-Team der Hertha unterschrieben haben. In der Regionalliga Nordost will sich der Innenverteidiger für Einsätze in der 2. Bundesliga qualifizieren.