Wie Hertha den Flutlicht-Fluch brechen will

Berlin - Samstagabend, Flutlicht, das nächste Heimspiel nach der Schalke-Gala - Hertha BSC peilt den nächsten Dreier an. Wäre da nicht die Anstoßzeit. Die Berliner leiden an einem Flutlicht-Fluch.

Pal Dardai (48) peilt mit Hertha den nächsten Heimsieg an. © Soeren Stache/dpa

Spielt der Absteiger am Samstagabend, gibt es in der Regel nichts zu holen. Fünfmal mussten sie um 20.30 Uhr ran. Die magere Bilanz: Nur ein Punkt.

Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob Heim oder auswärts. Sowohl in Düsseldorf (0:1) als auch in Hamburg (0:3) gingen die Berliner als Verlierer vom Platz. Der HSV siegte dann auch noch in Berlin, ebenso wie Stadtkonkurrent St. Pauli (1:2). Lediglich gegen den KSC reichte es zu einem 2:2, weil Hertha abermals eine Führung verspielte.

"Vielleicht einen Espresso mehr trinken. Ein bisschen Koffein, um wach zu sein", scherzt Pal Dardai auf der Pressekonferenz, will aber auch die "Flutlicht-Negativität" brechen: "Wahrscheinlich machen wir etwas falsch. Vielleicht müssen wir unsere Tagesordnung überdenken."

Mit Nürnberg (20.30 Uhr/Sport1, Sky) kommt ein Gegner ins Stadion, der wie schon zuvor Schalke nach Bundesliga klingt. In der Realität ist es jedoch ein Duell im Mittelfeld der 2. Liga. Nur ein Punkt trennen den Tabellenzehnten Nürnberg (36 Punkte) vom Neunten Hertha (37 Punkte).