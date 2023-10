Kempf-Rot, Eigentor, Elfmeter gehalten: Hertha verliert verrücktes Spiel in Nürnberg

Berlin - Gebrauchter Nachmittag für Hertha BSC ! Die Alte Dame musste sich beim 1. FC Nürnberg mit 1:3 (1:0) geschlagen geben - trotz Pausenführung und eines gehaltenen Elfmeters. In der zweiten Halbzeit brachen die Berliner unerklärlich komplett ein.

Tjark Ernst holt sich nach seinem gehaltenen Elfmeter die Glückwünsche seiner Mitspieler ab. © Heiko Becker/dpa

Unter den Augen von Präsident Kay Bernstein (43), der nach seinem Sturz wieder das Krankenhaus verlassen konnte, legte die Alte Dame zunächst noch einen disziplinierten Auftritt hin.



Die Hausherren machten zwar das Spiel, Hertha aber das Tor. Mit der ersten Chance gingen die Berliner in Führung - dank doppelter Hacke.

Zunächst legte Haris Tabakovic per Hacke auf Andreas Bouchalakis ab, der gleich Deyovaisio Zeefuik bediente. Der Niederländer zündete den Turbo an, legte nach innen ab, wo Smail Prevljak lauerte. Der Bosnier behielt die Ruhe, schirmte die Kugel ab und beförderte das Spielgerät per Hacke über die Linie - 1:0 (15. Minute).

Die Hälfte des Tores gehörte aber Vorlagengeber Zeefuik, der sich den Ball eigentlich fast schon zu weit nach vorne gelegt hatte, aber noch ordentlich Meter machte.