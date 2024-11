Hertha-Lazarett lichtet sich: Blitz-Comeback von Reese?

Fabian Reese (26) konnte wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. © Andreas Gora/dpa

Einen Einsatz schloss Cristian Fiél (44) zumindest nicht aus. "Ich bin jeden Tag im Austausch mit ihm. So war es heute und so wird es morgen auch sein. Wir werden gucken, was passiert für Samstag."

Der Flügelflitzer konnte am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Vier Monate lang war er nach dem rüden Einsteigen im Testspiel in Cottbus zum Zuschauen verdammt. Nun neigt sich die Leidenszeit dem Ende entgegen.

"Die Einheiten, die er mitgemacht hat, waren nach so langer Zeit wirklich gut", so Fiél. "Du siehst ihm einfach an, er ist Fußballer durch und durch. Das, was ihn am glücklichsten macht, darf er jetzt wieder machen."

Wenn überhaupt, dann aber gegen Ulm nur für ein paar Minuten. "Wir haben ihn aus den kleinen Formen, wo es richtig zur Sache ging, noch rausgelassen. Wir reden über seine dritte Einheit, deshalb müssen wir einen kühlen Kopf bewahren."