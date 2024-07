Hertha BSC: Energie Cottbus stellt nach Reese-Statement "einige Dinge klar"

Fabian Reese (26) hat mit einem Statement bei Instagram den Anschein erweckt, dass sich sein Gegenspieler Filip Kusic nach dem rüden Foul im Testspiel gegen Cottbus nicht bei ihm entschuldigt habe. © Soeren Stache/dpa

In seiner Story bei der Social-Media-Plattform schrieb der 26-Jährige unter anderem, dass dazu auch zähle, dass man sich nach einem Foul die Hand gibt, sich entschuldigt und das Thema wieder geklärt ist.

"Wenn das nicht der Fall ist und auch nach dem Spiel weder in der Kabine noch per Nachricht einmal ein 'Sorry es tut mir leid' kommt, glaube ich, verlieren wir auf lange Sicht das Wertgerüst für unseren Sport aus den Augen", betonte der Flügelflitzer.

Mit dieser Aussage erweckte Reese den Anschein, dass es keine Entschuldigung seitens seines Gegenspielers Filip Kusic (28) gab, der den Herthaner im Testspiel gegen Energie Cottbus bereits in der Anfangsphase rüde umgegrätscht hatte.

Eine Grätsche mit Folgen, denn der Kicker der Alten Dame zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu und musste sich einer Operation unterziehen, wird wohl mindestens sechs bis acht Wochen ausfallen.