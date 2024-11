Hertha-Pechvogel darf erst 2025 ran: "Rückkehr auch anders vorgestellt"

Hertha-Neuzugang John Anthony Brooks (31) ist aktuell vom Pech verfolgt. © Harry Langer/dpa

"Das Ziel ist das nächste Jahr, ein Einsatz in diesem Jahr würde keinen Sinn ergeben", sagte der 31 Jahre alte Verteidiger in der Halbzeitpause beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf Sky. Brooks selbst habe sich seine Rückkehr "auch anders vorgestellt".

Der 45-malige Nationalspieler der USA, der in der vergangenen Saison noch für die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga spielte, war nach Ablauf seines Vertrags in Sinsheim Ende August zu seinem Jugendverein zurückgekehrt.

Der gebürtige Berliner sollte den zum italienischen Erstligisten AC Como gewechselten Marc Oliver Kempf (29) ersetzen.

Doch vier Tage nach seiner Verpflichtung war Brooks im Training beim Versuch, einen Ball zu blocken, umgeknickt.