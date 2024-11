Pyro-Kölner versauen Hertha perfekte Woche: Jetzt herrscht auch noch Abwehr-Alarm

War es im Pokal gegen Heidenheim in der ersten Hälfe noch die beste Saisonleistung, herrschte bei den Hausherren noch Sand im Getriebe. Erst als sich die Rauschwaden verzogen haben wurde es besser - für die Kölner.

Sowohl die rund 15.000 Gäste-Fans als auch die Herthaner in der Ostkurve brannten auf den Rängen ein Feuerwerk ab. Davon konnte auf dem Rasen nicht die Rede sein.

Deyovaisio Zeefuik (l.) und Hertha-Kapitän Toni Leistner hatten gegen Köln einen schweren Stand. © Soeren Stache/dpa

Fortan spielte nur noch der Effzeh. Von der zuletzt so starken Hertha war nichts zu sehen. Beinah aber wäre doch noch der Ausgleich vor der Pause gelungen. Martel aber rettete in höchster Not vor dem einschussbereiten Florian Niederlechner.

Hertha kam mit Schwung aus der Kabine, vor allem Jon Dagur Thorsteinsson belebte die Partie. Den Berlinern gelangen in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn schon mehr Abschlüsse als im gesamten ersten Durchgang.

Die Gastgeber spielten jetzt mit mehr Mut, wirklich zwingend wurde es aber nicht.

Stattdessen muss Cristian Fiél auch noch gucken, dass er nächste Woche eine Abwehr zusammenkriegt.