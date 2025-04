Hertha schöpft neuen Mut: "Ich glaube, wir nehmen da was mit"

Hertha BSC fährt mit Selbstvertrauen zum Tabellenführer nach Köln. Stefan Leitl wird dann wohl wieder an der Seitenlinie stehen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Statt Stefan Leitl (47) hielt lieber sein Co-Trainer André Mijatovic (45) die obligatorische Pressekonferenz ab. Sorgen müssen sich die Berliner aber nicht machen. Der Fiél-Nachfolger leitete am Donnerstag wieder das Training und wird voraussichtlich am Samstag in Köln (20.30 Uhr/Sky/Sport1) an der Seitenlinie stehen.

Hertha BSC holte zuletzt zwei Siege in Folge. © Soeren Stache/dpa Berlins coolste Männer-WG hat die Alte Dame wieder auf Vordermann gebracht - auch dank einer Systemumstellung. Die Blau-Weißen sind nun wesentlich kompakter und nicht mehr so fehleranfällig wie noch in der Hinrunde. "Aus dem Spiel heraus haben wir bis auf das Spiel in Elversberg zuletzt ganz, ganz wenig zugelassen. Die Stabilität ist gut, die Jungs fühlen sich gut. Ich hoffe, das wird so weitergehen", so Mijatovic. Das 5:1 in Braunschweig war der Brustlöser, das 3:1 gegen die Freunde aus Karlsruhe die Bestätigung - Hertha ist wieder im Aufwind. Das soll auch Spitzenreiter Köln zu spüren bekommen. Hertha BSC FC Köln gegen Hertha BSC: Für diesen Klub ist Ex-Coach Friedhelm Funkel Mijatovic ist zumindest optimistisch: "Wir spielen gegen den Tabellenführer, aber sind gut vorbereitet. Ich glaube, wir nehmen da was mit." Es wäre dann der dritte Dreier in Folge. Ein Gefühl, das die Berliner gar nicht mehr kennen. Zuletzt gelang das in der Liga vor über fünf Jahren. Gutes Omen: Neben Paderborn und Düsseldorf musste sich auch Köln geschlagen geben. Der Effzeh war in dieser Spielzeit bislang allerdings kein gutes Pflaster.

Stefan Leitl (47, r.) ist wieder mit seinem Co-Trainer Andre Mijatovic (45) zusammengezogen. © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC will dritten Sieg in Serie