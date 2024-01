Hertha-Star Haris Tabakovic: Wer ihn jetzt statt Reese mit Flanken füttern soll

Gegen Fürth ließ Tabakovic auf seinen ersten Streich, gleich seinen zweiten Treffer folgen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

TAG24: Mit etwas Anlaufzeit ist bei dir persönlich gegen Fürth - und dann richtig - der Knoten geplatzt. Wie fällt dein persönliches Hinrundenfazit aus?



Haris Tabakovic: Ich habe es oft gesagt: Ich lebe meinen Traum. Ich liebe es, hier bei Hertha BSC zu sein. Vor der Saison hätte ich die 16 Scorerpunkte in der Hinrunde sofort unterschrieben, dennoch bin ich mit den letzten Spielen, in denen ich nicht getroffen habe, nicht ganz zufrieden.

TAG24: ... Und für Hertha?

Tabakovic: Wir stehen da, wo wir hinwollten, dennoch haben wir drei, vier Punkte liegenlassen. Aber es war wichtig, dass wir in Schlagdistanz kommen, weil wir wissen, dass jetzt Düsseldorf und Hamburg kommen. Wenn wir da gewinnen, ist man schnell auch richtig oben dran.

TAG24: Wenn du in der Liga triffst, dann mindestens per Doppelpack. Warum so gern doppelt? Was ist dein Geheimnis?

Tabakovic: Ich kann es gar nicht sagen. Ich gehe jedes Spiel gleich an. Ich gehe nicht in ein Spiel mit den Gedanken 'Tor, Tor, Tor.' Zuerst einmal will ich die Basics abrufen, wie Ball halten, für die Mannschaft pressen und rennen, die Bälle verteilen, das Boxspiel zu 100 Prozent beherrschen. Ich muss erst in die Position kommen, dass ich zu einer Chance komme. Die Tore kommen dann meistens von alleine.

Es kommt auch immer auf das Spiel an. Ich bin kein Dribbler. Vielleicht haben wir ein Spiel, in dem Marten, Fabi, Palko oder jemand anderes fünf Flanken bringt. Davon schieße ich dann zwei oder drei Tore. Es gibt aber auch Spiele, in denen keine Flanke zu mir kommt. Dann kann ich auch keine Tore machen.