Hertha-Star Nader Jindaoui wehrt sich gegen Vorwürfe: "Macht mich traurig"

Berlin - Nader Jindaoui (27) hat sich in einem TikTok-Video gegen Anschuldigungen verteidigt, er würde seine Frau Louisa unterdrücken.

Nader Jindaoui (27) hat bei TikTok eingeräumt, dass er früher einige Dinge gesagt hat, die seinem Image geschadet haben. © Screenshot/TikTok/naderjindaouifussball (Bildmontage)

"Leute, ich will ein paar Worte zu diesen Videos loswerden, die heute so zusammengeschnitten werden aus Sätzen, die ich mal gesagt habe", leitete der Kicker von Hertha BSC sein Statement bei der Video-Plattform ein, bei der ihm mehr als drei Millionen Fans folgen.

"Ich sag Euch ehrlich, ich bin auch nur ein Mensch, mich macht so was traurig", zeigte sich der sonst so lebensfrohe Fußballer ungewohnt nachdenklich.

Er wollte gar keinen Hehl daraus machen, dass er früher "mal Scheiße gelabert" habe, wie er es ausdrückte, das hätte doch schließlich jeder zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben einmal getan. Aber er stehe halt in der Öffentlichkeit und "da wird das ein bisschen mehr auf die Goldwaage gelegt", stellte der Internet-Star-Kicker fest.

Der 27-Jährige habe sich schon oft darüber Gedanken gemacht, warum er "früher einen auf 'Rambo' machen" und sich als DER Mann profilieren wollte. Viele seiner Kritiker hatten seine Beziehung daraufhin als toxisch eingestuft.

"Aber ich kann Euch eine Sache sagen: Ich hab mich früh selbst reflektiert und ich weiß, was korrekt war und was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen", betonte er.