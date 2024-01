Hertha-Star Reese vor Comeback: "Er wird den Unterschied ausmachen"

Fabian Reese (26) wird beim Pokalkracher gegen Lautern wieder im Kader stehen. © Andreas Gora/dpa

Sorgen müssen sich die Fans von Hertha BSC aber nicht machen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Der Ungar soll schon morgen wieder das Training leiten und steht dementsprechend am Mittwoch an der Seitenlinie. "Er kommt, ihr müsst keine Angst haben", sagte Bodog.



Dann wird sich vermutlich auch Dardais Wunsch erfüllen. Das Comeback von Fabian Reese (26) nimmt weiterhin Form an. Herthas Unterschiedsspieler trainiert seit vergangener Woche wieder mit der Mannschaft. Beim Pokalkracher am Mittwoch gegen Kaiserslautern (20.45 Uhr/Sky) werde Reese in jedem Fall im Kader stehen.

"Wenn er nur fünf Minuten spielen kann, dann fünf Minuten, wenn eine halbe Stunde, dann eine halbe Stunde. Am Ende wird er aber den Unterschied ausmachen", so Bodog.

So wie in der letzten Runde, als der HSV gegen ihn kein Mittel fand. Dennoch war mit der Rückkehr auf den Rasen nicht unbedingt zu rechnen.

Den Hinrundenabschluss hatte er wegen einer Corona-Infektion verpasst. Diese war ziemlich hartnäckig. Schlechte Blutwerte verhinderten den Trainingsauftakt sowie das Trainingslager.