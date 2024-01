Schneller als gedacht? So plant Hertha-Trainer Dardai mit Reese und Kempf!

Berlin - Die erste gute Nachricht verkündete Hertha BSC bereits am Dienstag: Bei Fabian Reese (26) haben sich die Blutwerte verbessert. Herthas Unterschiedsspieler trainiert bereits individuell. Das Mannschaftstraining solle zeitnah folgen.

Mit ihm auf dem Platz hat die Mannschaft eine ganz andere Körpersprache. Das bekam nicht zuletzt der kommende Pokalgegner Kaiserslautern zu spüren, als die Berliner eine schwache Halbzeit hinlegten, nach der Einwechslung von Reese und Haris Tabakovic (29) in Hälfte zwei aber aufdrehten.

Aufgrund des wochenlangen Sportverbots sind Dardais Comeback-Pläne zumindest sportlich, unmöglich allerdings nicht. "Wir reden hier von einem Kurzeinsatz. Er ist ein Spieler, der ein Spiel in fünf Minuten entscheiden kann. Das musst du ausnutzen."

Es wäre ein Blitz-Comeback! Der Flügelspieler, der in der letzten Pokalrunde für den HSV zum Albtraum wurde , fiel Mitte Dezember wegen einer Corona-Infektion aus. Der 26-Jährige verpasste nicht nur den Hinrundenabschluss gegen Osnabrück, sondern auch die komplette Vorbereitung, inklusive Trainingslager.

"Die Doktoren haben grünes Licht gegeben. Wir versuchen ihn so aufzubauen, damit er beim Kaiserslautern-Spiel für zehn, 20 Minuten von der Bank aus mitwirken kann. Das ist mein Wunsch", so Dardai.

Am Donnerstag - bei der Pressekonferenz - ging Pal Dardai (47) gar einen Schritt weiter: Er hofft bereits auf einen Kurz-Einsatz im Pokal .

Marc Oliver Kempf (28) droht in Wiesbaden die Bank. © Soeren Stache/dpa

Am Ende weiß aber auch Dardai, dass mehrere Faktoren (Ärzte, Spieler) zusammenkommen müssen. "Wenn es nicht klappt, dann nicht. Wir haben noch andere gute Spieler."

Klar ist: Für das Spiel in Wiesbaden am Samstag ist Reese noch keine Option. Dafür könnte mit Marc Oliver Kempf (28) ein Anderer überraschend in der Startelf stehen. Der Verteidiger hatte binnen weniger Minuten gleich zwei Elfmeter verschuldet. Im Anschluss fand Dardai deutliche Worte.

Dabei blieb es nicht. Er bat den Ex-Freiburger zum Einzelgespräch ins Büro: "Wir haben uns ausgesprochen. Ich will ihn nicht kaputtmachen", so Dardai.

Ob er nach seinem erneuten Wackel-Auftritt nun aus der Startelf fliegt oder doch eine erneute Chance kriegt, wolle der Ungar nicht verraten. "Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Seine Trainingsleistung ist top, er ackert jetzt und macht vernünftig mit."

Gegen Düsseldorf nahm ihn Dardai unmittelbar nach dem zweiten Elfmeter runter und brachte stattdessen Marton Dardai (21). Der 21-Jährige könnte Kempf nun von Anfang an ersetzen, zumal es nicht die ersten Aussetzer des Abwehrspielers waren. Auch nicht in dieser Saison. "Für mich ist das sehr schmerzhaft. Das sind Dinge, die ich nicht coachen kann", sagte der Übungsleiter. "Wir kriegen zu viele Tore, und er ist leider oft dabei gewesen."