Hertha-Talent Julian Eitschberger verlässt die Alte Dame

Julian Eitschberger (20) soll erneut Spielpraxis in der 3. Liga sammeln. © Andreas Gora/dpa

Um dem jungen Rechtsverteidiger die nötige Spielpraxis zu verschaffen, verleihen die Berliner den Rechtsverteidiger erneut in die 3. Liga. Das Eigengewächs wird bis Saisonende für Rot-Weiss Essen auflaufen.

"Für Eitschi hat sich die für ihn vielversprechende Option ergeben, bei einem sehr ambitionierten Traditionsverein weitere wertvolle Erfahrungen und Spielpraxis zu sammeln. Das wollte er gerne wahrnehmen und wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (44) den Transfer.

Bereits in der Vorsaison war der 20-Jährige an den Halleschen FC ausgeliehen und entwickelte sich dort zum unangefochtenen Stammspieler, auch wenn am Ende der Abstieg stand.

Unter dem neuen Coach Cristian Fiél (44) hatte der Nachwuchsspieler bislang jedoch einen schweren Stand. Weder in der 2. Bundesliga noch im DFB-Pokal gehörte er zum Kader der Spree-Athener. Stattdessen lief er zweimal in der Regionalliga Nordost auf.