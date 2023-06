Hertha-Talent wechselt zu diesem Top-Klub

Die Jugendabteilung der Berliner gehört ohne jede Frage zum Besten, was der deutsche Nachwuchs derzeit zu bieten hat.

Hertha BSC war in der abgelaufenen Spielzeit nicht zwingend für attraktiven Fußball bekannt. Dafür konnte mal wieder der eigene Nachwuchs überzeugen.

Lukas Ullrich (19) spielt ab der kommenden Spielzeit für Borussia Mönchengladbach. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Fadi Zarqelain gehört zu den besten Spielern, die der Hertha-Nachwuchs zu bieten hat. Von seinen Bewegungen her soll der offensive Mittelfeldspieler Jamal Musiala (20) vom FC Bayern sehr ähneln.

Doch wieso kehren so viele Top-Talente der Hertha den Rücken? Diese Frage lässt sich vor allem mit Geld beantworten. Beim Werben um Fadi Zarqelain ging es nicht nur um die sportliche Perspektive. Auch der finanzielle Aspekt spielte wohl eine große Rolle. Was das angeht, kann sich die so klamme Alte Dame nicht mit dem BVB messen.

Auch bei Linksverteidiger Lukas Ullrich (19) zogen die Berliner, die in der kommenden Spielzeit nur noch in Liga zwei auflaufen, den Kürzeren. Der Linksverteidiger entschied sich ebenfalls gegen eine Zukunft bei Hertha und wechselte stattdessen zu der Borussia nach Mönchengladbach.