Hertha tauscht Bier aus: Das schmeckt den Fans gar nicht

So wirklich schmecken will der Wechsel den Herthanern allerdings nicht. Sie können nicht verstehen, warum man trotz ausgerufenen Berliner Weges statt eines lokalen Bieres nun auf Bremer Bier bzw. Münchener Helles setzt.

Und das ganz schön lange. Fünf Jahre lang haben die Hertha-Fans Zeit, sich an die neuen Biersorten zu gewöhnen.

Neuer Bierlieferant ist nun Bier-Riese AB InBev Deutschland mit Hauptsitz in Bremen. Heißt: Statt des beliebten "Jubis" gibt es ab der neuen Saison Beck's sowie Corona und Spaten Hell im Stadion.

"Größter Fehler, gibt uns unser Berliner Kindl zurück", "Werde kein Bier mehr im Stadion trinken" oder "Berliner Weg zählt also nicht für Bier", lassen die Fans in den sozialen Medien ihren Frust freien Lauf. Andere wollen gleich an die Proteste gegen den geplanten Investorendeal der DFL anknüpfen: "Holt die Tennisbälle raus!"

Bei allem Verständnis für Unmut sollte allerdings auch den Anhängern klar sein, dass die klamme Hertha, die noch im Sommer einen Lizenz-Krimi erlebte, auf jeden Euro angewiesen ist. Der Hauptstadtklub wird sich den Wechsel schon gut bezahlt haben lassen - auch, wenn es einigen nicht schmeckt.