Hertha-Trainer Fiél nach Testspiel zufrieden: "Auf dem richtigen Weg"

Berlin - Trainer Cristian Fiél (44) von Hertha BSC sieht seine Mannschaft bei der Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Liga auf dem richtigen Weg.

Wie in Bernau hatte Fiél zur Halbzeit die Mannschaft komplett getauscht. Während im ersten Spielabschnitt Fabian Reese (3.), Palko Dardai (11.) und Haris Tabakovic (37.) drei Treffer für den überlegenen Klassenhöheren erzielten, fiel nach dem Seitenwechsel nur noch ein Tor durch Derry Scherhant (65.).

45 Minuten lang konnte sich Fiél von den Fähigkeiten des Neuzugangs, der ablösefrei von der SSC Neapel kam, überzeugen. Zusammen mit dem zweiten Neuzugang Kevin Sessa, der in Erfurt ebenso sein Testspieldebüt feierte, kam Demme im zweiten Spielabschnitt auf den Platz.

Erste Aufschlüsse erhielt der Nachfolger von Pal Dardai auch schon von dem bisher letzten Neuzugang Diego Demme (32), dessen Verpflichtung am Samstagvormittag bekannt gegeben wurde.

Diego Demme (32) - hier im Duell mit Lionel Messi (37) - ist neu bei Hertha. © Alfredo Falcone/AP/dpa

"Ich hätte mir noch das eine oder andere Tor mehr gewünscht, aber man hat gesehen, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind", sagte Fiél und zeigte sich recht zufrieden.

In den kommenden eineinhalb Wochen kann sich der Trainer weitere Bilder über die Umsetzung der Trainingsinhalte machen. Dann steht die Testspiele bei den Regionalligisten Babelsberg 03 am Mittwoch (19 Uhr) sowie Samstag beim FSV Zwickau (15 Uhr) an.

Am 16. Juli reist Hertha zum Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus (18.30 Uhr), zwei Tage später ins Trainingslager ins österreichische Walchsee.

Dort spielt Hertha gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen (16 Uhr), ehe dann am 3. oder 4. August die neue Spielzeit mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn startet.