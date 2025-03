Hertha und die gelbe Gefahr: Bricht die halbe Stammelf weg?

Deyovaisio Zeefuik (27, 2.v.l.) war kaum zu beruhigen. © Andreas Gora/dpa

Was kaum einer mitbekam: Schiedsrichter Timo Gerach (38), der das Spiel bereits abgepfiffen hatte, zückte noch den gelben Karton. Für Zeefuik ist es bereits seine neunte Verwarnung.

Heißt: Noch eine und der Linksverteidiger ist gesperrt. Dann schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Bereits am neunten Spieltag musste der "Löwe" passen - ausgerechnet gegen Eintracht Braunschweig, Herthas kommenden Gegner.

Beim Kellerduell müssen dann drei Punkte her. "Die Lage ist genauso ernst wie vor dem Nürnberg-Spiel. Wir haben in der Rückrunde vier Punkte geholt, mehr gibt es nicht zu sagen", so Stefan Leitl (47).

Die Niedersachsen sind nur noch drei Punkte von den Berlinern entfernt, können mit der Alten Dame gleichziehen.

Danach geht es für Hertha im Olympiastadion gegen den befreundeten KSC. Im schlimmsten Fall aber ohne die halbe Stammelf. Gleich fünf weitere Hertha-Stars stehen ebenfalls vor einer Gelbsperre.