Hertha und die immer gleichen Muster: "Das war einfach nicht gut verteidigt"

"Wir hatten eine große Möglichkeit, auf uns aufmerksam zu machen, was die Tabelle betrifft, und in den Kreis derer zu kommen, die vorne mit dabei sind. Das ist uns nicht gelungen. Deshalb sind wir heute sehr enttäuscht", drückte es Cristian Fiél (44) aus.

Cristian Fiél (44) kriegt die Standard-Schwäche nicht in den Griff. © Daniel Karmann/dpa

Unerklärlich: Eine Blitz-Führung brachte den Berlinern nach dem Last-Minute-Pokal-Drama wieder einmal keine Sicherheit. Ibrahim Maza (19) schoss Hertha bereits nach fünf Minuten in Führung. Spätestens Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber aber immer stärker und die Alte Dame immer schlechter - unabhängig von den 120 Pokalminuten vom Mittwoch.

"Wenn du nach so einem Pokalspiel antrittst, kann ein Spiel nicht viel besser laufen, als es für uns am Anfang gelaufen ist. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten den Ball und die Kontrolle, der Gegner musste laufen, wir haben die Räume gefunden und sind verdient in Führung gegangen", so Fiél. Dann aber kam der Bruch. Hertha schaffte es einfach nicht über Ansätze hinaus, verfiel immer wieder in eine merkwürdige Passivität.

"Dann haben wir angefangen, Bälle zu verstolpern, unklar und schlampig im Passspiel zu werden. Statt zwei Kontakten brauchten wir fünf. Und ich glaube, dass da der Gegner merkt, dass einiges möglich ist."

Das hat er. Somit wurde aus dem Pokaltraum eine Woche zum Vergessen. Gegen Aufsteiger Preußen Münster und in Hannover steht Hertha nun mächtig unter Druck. Sonst dürfte aus der unangenehmen Woche eine unangenehme Winterpause werden.