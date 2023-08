Hertha verpflichtet Bouchalakis und schließt größte Lücke

"Andreas hat in den Gesprächen direkt signalisiert, dass ihn die Aufgabe bei Hertha BSC reizt. Er hat nicht nur über 300 Pflichtspiele in Griechenland, England und der Türkei bestritten, sondern auch Erfahrungen im Europapokal und in der griechischen Nationalmannschaft gesammelt, die er auf und neben dem Platz an unsere jungen Spieler weitergeben kann. Damit erfüllt Andreas genau das Profil, nach dem wir gesucht haben", so Hertha-Manager Benjamin Weber.

Die klammen Berliner haben mit dem Doppel-Einkauf kurz vor Ende des Transferfensters ihre Hausaufgaben erledigt. Das heißt aber nicht, dass bis Freitag um 18 Uhr nichts mehr passieren wird. Vor allem auf der Abgangsseite. Augsburg soll sowohl Jonjoe Kenny (26), als auch Marc Oliver Kempf (28) ins Visier genommen haben. Zudem wird noch ein Abnehmer für Transfer-Flop Myziane Maolida (24) gesucht.