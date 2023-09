Hertha vor dem Spiel gegen Kiel: Alte Dame ist nicht der Favorit

Berlin - Gelingt der zweite Sieg in Folge? Wenn es nach den Fans der Hertha geht, muss am Sonntag gegen Kiel (13.30 Uhr/Sky) eine ähnliche Leistung wie beim 3:0 gegen Braunschweig her. Trainer Pal Dardai (47) sieht seine Jungs nicht als Favorit.