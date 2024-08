Hertha-Wahnsinn: Sieben-Tore-Spektakel und Rohrbruch in Lautern-Kabine!

Kaiserslautern - Wahnsinn in der 2. Liga! An dieses Spiel in Kaiserslautern wird sich Hertha BSC noch lange erinnern. Die Berliner gingen dreimal in Führung, drehten einen Rückstand und mussten kräftig zittern. Am Ende durften die Gäste dank zweier Neuzugänge über ein 4:3-Sieg (1:2) jubeln.