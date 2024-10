Herthas Karbownik startklar, aber nächster Leistungsträger fällt aus

Berlin - Der Nächste, bitte! Beim wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig muss Cristian Fiél (44) den nächsten Rückschlag verarbeiten. Diego Demme (32), der schon auf Schalke kurzfristig passen musste, fehlt auch am Freitag.

Diego Demme (32, 2. v.r.) fällt erneut aus. © Soeren Stache/dpa

Sah es zu Wochenbeginn noch so aus, als wären die Schwindelgefühle Geschichte, reicht die Zeit offenbar nicht. "Wir haben es probiert. Er hat sich aber noch nicht so gefühlt. Wir gehen da kein Risiko ein", erklärte Fiél auf der Pressekonferenz.

Immerhin: Auf der Linksverteidigerposition hat sich bei Hertha BSC die Personallage zumindest ein wenig entspannt. Michal Karbownik (23) ist wieder fit.

Seine Genesung kommt zur rechten Zeit. Deyovaiso Zeefuik (26) fehlt gelbgesperrt, Jeremy Dudziak (29) fällt weiter verletzt aus. "Er bekommt den Ball immer in einer freien Position, sodass er dann nach vorn andribbeln kann. Er hat ein gutes Eins-gegen-Eins, was nicht so einfach zu verteidigen ist", lobt der Hertha-Coach.

Nun rutscht Karbownik nach einem Monat Pause wohl direkt in die Startelf, trotz Bauchschmerzen beim Trainer. Fiel, dem selbst eine Erkältung zu schaffen macht, ließ durchblicken, dass er den Polen am liebsten behutsam aufgebaut hätte, durch die Personallage stellt sich die Mannschaft beinah von selbst auf.

"Er war jetzt vier Wochen raus, hat eine Woche trainiert. Normalerweise braucht man die Zeit, die man raus war, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Die hat er jetzt nicht", so der 44-Jährige. "Man muss da auch vernünftig sein. Wenn ich mir aber die Personallage angucke, dann bin ich schon froh, dass er zurück ist."