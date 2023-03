Herthas Niederlechner erklärt Handy-Fauxpas: "War unglücklich von mir, aber auch kein Drama"

Berlin - Diese Szene erhitze die Gemüter: Beim Abstiegsgipfel in Hoffenheim (1:3) erwischten TV-Kameras, wie der zur Pause ausgewechselte Florian Niederlechner (32) auf sein Handy starrte. Daraufhin entbrannte ein Shitstorm.

Florian Niederlechner (32) sorgte gegen Hoffenheim für einen Shitstorm. © Soeren Stache/dpa

Schon direkt nach dem Spiel meldete sich der Stürmer zu Wort und hat sich nun im "Kicker"-Interview erneut erklärt. Der Routinier bekräftigte erneut, die Spielstände der Konkurrenten im Abstiegskampf gecheckt zu haben. "Ich wollte wissen, wie die aktuelle Tabellensituation aussieht", so Niederlechner.

Dass die unglückliche Szene derart hohe Wellen schlug, hätte aber auch der Winter-Neuzugang nicht erwartet: "Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten und Anrufe ich danach bekommen habe. Es war unglücklich von mir, darüber brauchen wir nicht zu reden."

Auch dass mancher Hertha-Fan sauer war, könne er verstehen. "Aber ehrlich: In Augsburg war das gang und gäbe, in Freiburg genauso. In den letzten Spielen einer Saison sind immer ein paar Handys auf der Bank."

Hertha BSC hatten mit einer schwachen Leistung das wichtige Kellerduell beim Tabellenletzten Hoffenheim deutlich verloren, rutschte auf den Relegationsrang ab und kassierte die achte Auswärtspleite in Folge. Niederlechner selbst, der noch immer auf sein Premierentor wartet, musste bereits zur Pause vom Feld.

"Es war unglücklich von mir, aber auch kein Drama. Das Problem in dem Moment war, dass wir 0:3 hinten lagen und nicht gut gespielt haben."