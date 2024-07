Hertha im Trainingslager: Alte Dame trainiert wieder - ohne Linksverteidiger

Fortsetzung des Artikels laden

22. Juli, 13 Uhr: Hertha-Flop Maolida zieht es in die Wüste

Als die Mannschaft am Donnerstag ins Trainingslager aufbrach, haben sie Myziane Maolida gleich in Berlin gelassen. Nun kann Hertha den Flügelflitzer offenbar auch von der Gehaltsliste streichen. Der 25-Jährige hat einen neuen Verein gefunden. Damit endet ein großes Missverständnis endgültig. Wohin es den Hertha-Flop zieht, erfahrt ihr im Artikel: "Hertha BSC schickt Ladenhüter Myziane Maolida in die Wüste".

22. Juli, 12.32 Uhr: Regen-Training beendet

Knapp unter zwei Stunden hat das Vormittagstraining gedauert, bei dem die Profis zunächst Koordinationsläufe mit Lichtschranken absolvieren mussten, ehe sie bei einer Passform den Ball so lange wie möglich in den eigenen Reihen laufen lassen sollten. Kaum hörte der Regen auf, ging es mit Abschlüssen weiter - unter den Augen der rund 50 Zaungäste. Auch der typische Mecker-Rentner hat den Weg nach Österreich gefunden: "Die treffen dit Tor nicht", beschwerte sich ein älterer Hertha-Fan. Ganz so schlimm war es dann allerdings nicht. Doch auch Cristian Fiél war zumindest bei der letzten Übung (Spielform) nicht immer zufrieden. Mehrmals unterbrach er die Einheit und gab lautstark Anweisungen. "Das ist jetzt schon das 14. Mal, dass ich es euch erkläre", forderte Fiél mehr Ruhe am Ball. Beim Nachmittagstraining können sie es besser machen. Um 16.30 Uhr geht's weiter.

Das Schmuddelwetter kann den Hertha-Stars nichts anhaben. © TAG24/Johannes Kohlstedt

22. Juli, 10.31 Uhr: Luca Schuler trainiert wieder mit der Mannschaft

Los geht das Regen-Training. Zunächst hat wie üblich Fitness-Trainer Henrik Kuchno das Kommando. Erstmals beim Mannschaftstraining dabei: Neuzugang Luca Schuler. Auch Jeremy Dudziak trainiert normal mit. Der Linksverteidiger musste im Test gegen Nijmegen noch angeschlagen ausgewechselt werden. Nur Pascal Klemens muss weiter individuell trainieren.

22. Juli, 9.24 Uhr: So wohnen die Hertha-Stars

Guten Morgen! Während am gestrigen Sonntag noch Regeneration und praller Sonnenschein angesagt war, dürfte es an Tag vier eine nasse Angelegenheit werden: Es regnet und regnet. Die Hertha-Stars trainieren dennoch – und das wieder doppelt. Erst um 10.30 Uhr, dann noch einmal um 16.30 Uhr. In der Zwischenzeit gewährten Marten Winkler und Linus Gechter einen Blick durch das Schlüsselloch. Sie zeigen mit der Roomtour, wie die Hertha-Profis wohnen. Weit haben sie es zum Trainingsplatz nicht. Er ist direkt am Hotel Seehof. Einschalten lohnt sich! So ;-)

21. Juli, 15.40 Uhr: Christian Fiél sieht im Spiel mit Ball Verbesserungsbedarf

Der erste Testspiel-Sieg ist eingefahren. Nach dem 1:0 gegen Nijmegen war Cristian Fiél gemessen am Stand der Vorbereitung zufrieden, auch wenn es gerade im Spiel mit Ball noch Verbesserungsbedarf gibt. Wer als Reese-Ersatz in Frage kommt und was die Berliner sonst noch aus dem Testspiel mitnehmen können, erfahrt ihr im Text "Muss Hertha jetzt nachlegen? Drei Erkenntnisse nach Testspiel-Sieg".

21. Juli, 12.43 Uhr: Jonjoe Kenny nachgereist

Beim Training zugucken können am Sonntag weder die Medien, noch die mitgereisten Hertha-Fans. Ein Comeback dürfte es aber gegeben haben: Der frischgebackene Papa Jonjoe Kenny ist am gestrigen Samstag ebenfalls in Österreich angekommen. Er sah sich gleich das Testspiel gegen Nijmegen (1:0) an. "Die Frau ist natürlich auch schlau. Sie macht es dann, um den Jungen aus der Vorbereitung zu holen und ihm ein paar Tage Urlaub zu gönnen", scherzte Fiél. "Im Ernst, das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Gut, dass er dabei war und alles gut gegangen ist. Schön, dass er wieder da ist." Das sehen seine Kollegen offenbar ähnlich, die den Rechtsverteidiger herzlichst begrüßten.

21. Juli, 10.07 Uhr: Kein öffentliches Training am Sonntag

Guten Morgen aus Tirol. An Tag drei im Trainingslager wird es etwas ruhiger zugehen. Hertha trainiert zwar auch am Sonntag in der Hitze, allerdings nicht öffentlich. Die Einheit findet hinter verschlossenen Türen statt.

Hertha trainiert am Sonntag ohne Zuschauer. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 22.25 Uhr: Diego Demme wollte nur nach Berlin

Beim 1:0 über Nijmegen war Diego Demme prompt am einzigen Treffer beteiligt. Der Neuzugang ließ erahnen, was die Hertha-Fans von ihm erwarten können. Am Tag zuvor stellte er sich noch den Medien. Der neue Mittelfeld-Boss spricht über den zähen Transfer, seinen Fitnesszustand und seinen Traum mit Hertha. Die ganzen Aussagen findet ihr hier: Hertha-Star Diego Demme hat große Ziele: "Mein Traum ist es, mit Hertha 1. Liga zu spielen"



Diego Demme (32) stand gegen Nijmegen in der Startelf. © Tiziana FABI / AFP

20. Juli, 17.07 Uhr: Hertha siegt mit 1:0

Das Spiel ist aus. Ein weiterer Treffer fiel in der 2. Halbzeit weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Damit geht Hertha BSC als Sieger vom Platz. Mehr zur Partie erfahrt ihr im Spielbericht: Nächster Hertha-Star verletzt? Alte Dame schlägt Nijmegen knapp.

20. Juli, 17.07 Uhr: Hertha führt zur Pause gegen Nijmegen

Halbzeit in der Silberstadt Arena: Hertha führt zur Pause dank des Treffers von Haris Tabakovic mit 1:0. Für die restlichen zwei Viertel dürfte auf beiden Seiten nun ordentlich durchgewechselt werden.