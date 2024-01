Herthas Woche der Wahrheit: "Wir erwarten nicht viel"

Berlin - Nur noch zwei Spiele! Der Traum vom Pokalfinale ist für Hertha BSC so nah wie seit Jahren nicht mehr. Vor ausverkauftem Haus winkt der Alten Dame gegen Kaiserslautern (20.45 Uhr/Sky) das erste Halbfinale seit 2016.

Florian Niederlechner (33,r .) kehrt gegen Kaiserslautern in den Kader zurück. Die Roten Teufel haben schmerzhafte Erinnerungen an den Stürmer. © Uwe Anspach/dpa

Wäre da nicht der jüngste Auftritt in Wiesbaden.

"Wir haben nicht gedacht, dass es so kindisch wird. Teilweise waren wir in Überzahl, und keiner hat gepresst, sondern wir haben im Raum verteidigt. Das war richtig schlecht", so Co-Trainer Tamas Bodog (53). "Die Jungs wissen das selbst. Sie wollen und werden es im Pokal besser machen."

Während sich die Berliner beim Aufsteiger einen herben Rückschlag abgeholt haben, reist Kaiserslautern mit Rückenwind nach Berlin. Die Gäste tankten durch das 4:1 gegen Schalke neues Selbstvertrauen.

"Lautern hat jetzt Blut geleckt mit diesem Sieg. Sie haben eine Wucht. Das kann schon gefährlich werden", so Badag.

Dennoch ist die Zuversicht beim Hauptstadtklub groß: "Es ist eine große Vorfreude da, dieses gewisse Kribbeln, diese Spannung. Wir haben ein volles Stadion, wieder ein Flutlicht-Spiel - und wir haben die Chance, unter die letzten Vier zu kommen. Die wollen wir nutzen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43).