In Nachtclub angegriffen: Hertha-Profi Barkok verletzt ins Krankenhaus eingeliefert!

Berlin - Furchtbarer Vorfall in Berlin ! Hertha-BSC-Profi Aymen Barkok (25) ist am vergangenen Wochenende tätlich angegriffen und schwer verletzt worden.

Seit Januar spielt Aymen Barkok (25, l.) auf Leihbasis für Hertha BSC. © David Inderlied/dpa

Das gab der Verein am heutigen Montag bekannt.

"Mit Entsetzen musste Hertha BSC am Sonntag erfahren, dass Aymen Barkok in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen wurde und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste", verkündete der Zweitligist.

Einem "BILD"-Bericht zufolge habe sich das Geschehen in einem Nachtklub abgespielt, Barkok soll dabei von mehreren Tätern attackiert worden sein und einige Brüche im Gesicht erlitten haben.

Schon am Sonntag sei der Mittelfeldspieler erfolgreich operiert worden, wird den Berlinern jedoch vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Die Polizei habe den Sachverhalt noch in derselben Nacht aufgenommen, die Ermittlungen laufen.

"BILD" zufolge seien die Täter jedoch noch flüchtig.