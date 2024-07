In Neapel verabschiedet: Diego Demme schon ein Herthaner?

Berlin - Diego Demme (32) ist am Sonntag offiziell von seinem Ex-Klub SSC Neapel verabschiedet worden und soll längst bei Hertha BSC angeheuert haben.

Diego Demme (32) gilt mittlerweile offiziell als vereinslos, nachdem sein Vertrag bei SSC Neapel ausgelaufen ist. © Tiziana FABI / AFP

Eine offizielle Bestätigung seitens der Alten Dame liegt zwar noch nicht vor, aber Bild hat jetzt sogar bereits erste Vertragsdetails veröffentlicht.

Demnach soll Demme neben Marc Oliver Kempf (29) und Fabian Reese (26) zu den Spitzenverdienern der Blau-Weißen aufsteigen - ob ihm dann auch gleich die Kapitänsbinde auf dem Silbertablett serviert wird, bleibt abzuwarten.

Gerüchten zufolge soll ihm die Binde bereits im Vorjahr bei einem Gespräch in Berlin in einer kleinen Schachtel überreicht worden sein.

Die Berliner waren und sind händeringend auf der Suche nach Führungsspielern für den angepeilten Aufstieg in die Bundesliga. So sollte der Mittelfeldabräumer eigentlich bereits vor der vergangenen Saison vom Maradona-Klub losgeeist werden. Der Deal scheiterte letztendlich an der geforderten Ablösesumme.

Zu diesem Zeitpunkt habe ein Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit im Raum gestanden. Letztere sei nun jedoch gestrichen worden, schließlich wird Demme im November 33 Jahre alt.