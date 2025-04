Leitls glückliches Händchen: Hertha-Flop bringt die Wende

Torschütze Fabian Reese (27. l) bejubelt seinen Ausgleichstreffer mit Vorlagengeber Jon Thorsteinsson (26). © Harry Langer/dpa

Frisch zur Pause eingewechselt eroberte Jon Dagur Thorsteinsson mit robustem Einsatz den Ball, spielte ihn Reese in den Lauf, der dann den Rest erledigte.

Für den Isländer ist es die erste Torbeteiligung überhaupt. Er ist seit seinem Wechsel zu Hertha BSC nicht gerade vom Glück verfolgt. In der Hinrunde in Darmstadt verhinderte der VAR nach fragwürdiger Überprüfung sein Premierentor. Der Kölner Keller will ein minimales Handspiel erkannt haben, was sich jedoch nur erahnen ließ.

Eine Woche später - im Heimspiel gegen Ulm - machte der Videobeweis auch seinen ersten Assist zunichte. Allerdings zurecht. Michaël Cuisance (25) hatte zuvor gefoult.

Und auch 17 Spieltage später musste man zunächst noch zittern. Diesmal aber hatte der VAR bei seinem Zweikampfverhalten vor der Balleroberung keine Einwände.

War das jetzt der erhoffte Brustlöser? Der 26-Jährige wurde bereits als Flop deklariert, war die Einwechslung beim 3:2 in Ulm doch erst sein zweiter Einsatz in der Rückrunde. Trainer Stefan Leitl (47) aber hatte das richtige Händchen und sieht sich bestätigt: "Ich habe es schon zum Antritt gesagt: Die komplette Mannschaft wird gebraucht. Jeder Spieler hat die Verantwortung sich in Form zu bringen, um für Hertha Spiele zu gewinnen."