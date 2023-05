Max Kruse zu Hertha BSC? "Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich niemals zu Hertha gehe"

Max Kruse ist derzeit bei keinem Verein beschäftigt und im Sommer will er wieder angreifen. Jetzt bringt er sich sogar selbst bei Hertha BSC ins Gespräch.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Max Kruse (35) will im Sommer wieder zurück auf die große Fußball-Bühne. Der Angreifer hat sich die letzten sechs Monate fit gehalten und in der neuen Spielzeit will er es noch einmal wissen. Sogar ein Wechsel zur Alten Dame scheint nicht ausgeschlossen.

Max Kruse (35) spielte zwei Jahre sehr erfolgreich für Union Berlin. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa "Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich bei Union gespielt habe, dass ich niemals zur Hertha gehen würde. Im Endeffekt geht es darum, dass ich wieder Fußball spiele." Diese Aussage von Max Kruse lässt aufhorchen. "Bevor ich arbeitslos bleibe, würde ich das natürlich auch machen", ließ der 35-Jährige verlauten. In einem Interview mit dem YouTuber "Diyar AC" beantworte Kruse ein paar Fragen der Fans. Mit seinen 35 Jahren sieht er im Sommer quasi seine letzte Chance, doch noch einmal in einer der beiden ersten Ligen anzugreifen. Seitdem Kruse im November beim VfL Wolfsburg gekündigt wurde, stand der Angreifer nicht mehr auf dem Platz. Von seinen Qualitäten ist der ehemalige Spieler von Union Berlin nach wie vor überzeugt "Ich will noch mal in der Bundesliga angreifen, wenn es geht. Ich glaube, dass ich noch genug Qualität hätte, Mannschaften in der Bundesliga zu helfen." Ob es am Ende tatsächlich ein Verein aus der Bundesliga wird oder ein ambitionierter Zweitligist, wird sich zeigen.

Für Kruse ist Fußball weiterhin Priorität Nummer eins

Aktuell ist Max Kruse noch ohne Verein, im Sommer will er aber wieder angreifen. (Archivbild) © Michael Matthey/dpa Aufgrund seines aktuellen Arbeitsverhältnisses war Kruse in den letzten Wochen und Monaten vermehrt in den sozialen Medien unterwegs. So kickte Kruse unter anderem bei dem ein oder anderen Influencer-Fußballturnier mit. Im Interview mit "Diyar AC" macht der ehemalige deutsche Nationalspieler (14 Länderspiele, vier Tore) jedoch deutlich, dass der Fokus für ihn aktuell nur auf dem Neustart im Sommer liegt. Sein Blick liege aktuell weniger auf Social-Media-Aktivitäten, vielmehr wünscht er sich ein Profi-Comeback. Es kam unter anderem auch zur Frage, was denn seine Lieblingsvereine in der Karriere waren? Kruse antwortete darauf "Es gibt so vier Vereine, bei denen ich sage, das waren meine Höhepunkt-Zeiten: Borussia Mönchengladbach, Pauli, sowie Union und Werder."