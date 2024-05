Hertha BSC verliert wildes Spiel in Elversberg, nur Dardai "gewinnt"

Elversberg - Hertha BSC und der SV Elversberg haben sich am Sonntagmittag einen spektakulären Schlagabtausch geliefert, den der Aufsteiger am Ende mit 4:2 für sich entscheiden konnte.

Fabian Reese sorgte beim ersten Gastspiel der Alten Dame in Elversberg in der ersten Spielhälfte für den Ausgleich der Hauptstädter, bevor Ibrahim Maza die zweite Halbzeit mit einem echten Kracher einleitete - sein Distanzschuss klatschte kurz nach Wiederanpfiff aber nur ans Lattenkreuz.

Die rund 2000 mitgereisten Hertha-Fans sorgten für gute Stimmung in der Arena an der Kaiserlinde und sahen eine über weite Strecken gute Partie ihrer Lieblinge.

Am Ende unterlag seine Truppe jedoch trotz zweimaligem Ausgleich. Elversbergs Kapitän Luca Schnellbacher schnürte einen Doppelpack und sorgte jeweils für die Führung der Hausherren.

Die Hertha-Kicker feiern den zwischenzeitlichen Ausgleich. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Nach der erneuten Führung durch Schnellbacher konnte Palko Dardai aus kürzester Distanz zunächst abermals egalisieren.

Am Ende zogen die Gastgeber aber doch noch uneinholbar davon. Die dritte Führung, die Bayern-Leihgabe Paul Wanner nach feiner Kombination erzielte, gaben die Saarländer nicht mehr her und erhöhten am Ende sogar noch auf 4:2.

Kurios: Beim vierten Treffer kamen sich Torschütze Kevin Koffi und Mitspieler Dominik Martinovic beinahe noch gegenseitig in die Quere. Am Ende landete das Kunstleder aber trotzdem in den Maschen der Spree-Athener.

Damit konnte die Nicht-Abstiegs-Party der Liganeulinge endgültig starten, denn der SVE tütete bereits am Samstag den vorzeitigen Klassenerhalt von der Couch aus ein.