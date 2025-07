Hertha BSC: Angriff auf die Bundesliga mit neuem System?

Berlin - Er ist kaum da und schon fest eingeplant. Wenn Hertha BSC in acht Tagen auf Schalke die Saison eröffnet, wird Dawid Kownacki (28) wohl in der Anfangsformation stehen. "Wir werden sehen, in welcher körperlicher Verfassung er ist", sagte Stefan Leitl (47) den anwesenden Medienvertretern beim Training am Dienstag. "Aber wenn du so einen Spieler holst, ist er grundsätzlich immer eine Option für die Startelf."