Kownacki endlich bei Hertha: Verlässt dafür ein Eigengewächs den Klub?

Berlin - Hertha BSC hat endlich einen neuen Stürmer: Dawid Kownacki (28) soll die Alte Dame zurück in die Bundesliga ballern. Galt der Pole zunächst noch als zu teuer, nahm der Transferpoker am Montag richtig Fahrt auf. Noch am Abend war der Wechsel perfekt. Der Ballermann wird zunächst ausgeliehen, inklusive Kaufpflicht.