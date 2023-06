Nach Boateng das nächste Comeback: Ben-Hatira zurück zu Hertha?

Berlin - Den Spiderman-Jubel werden die Hertha-Fans nicht mehr zu Gesicht bekommen. Stevan Jovetic (33) geht nicht mit in die 2. Bundesliga. Dafür aber können sich die Anhänger auf einen anderen Spiderman freuen: Änis Ben-Hatira kehrt zu Hertha BSC zurück.

Es blieb für den Wandervogel (13 Vereine) aber auch in seiner zweiten Heimat ein kurzes Kapitel. Nun soll der Weddinger wieder für Hertha wirbeln.

Der Dribbelkünstler kennt die Regionalliga Nordost bereits. Im Winter 2022 schloss sich Big Ben überraschend den BAK an, schoss in zehn Spielen zwei Tore und wechselte anschließend nach Tunesien.

Wie Boateng soll auch Ben-Hatira eine Führungsrolle übernehmen. Allerdings nicht wie der Prince bei den Profis, sondern in der Regionalliga Nordost . Bei der 2. Mannschaft. Unterschrieben ist zwar noch nichts, doch laut " Bild " laufen die Gespräche.

Viereinhalb Jahre, zwischen 2011 und 2016, trug der mittlerweile 34-Jährige das blau-weiße Trikot, ehe seine Zeit in Berlin mit einem Knall endete. Weil er auf der Rückfahrt Teamkollege Mitchell Weiser (29) eine verpasste, schmiss ihn Hertha raus.

Unvergessen ist, als Ben-Hatira nach einem Treffer gegen Schalke eine Spiderman-Maske aufsetzte - als Geste für einen krebskranken Jungen. Drei Jahre zuvor wurde der Ex-HSV-Star noch in der Relegation zur tragischen Figur, als er der Alten Dame am letzten Spieltag erst mit seinem Doppelpack Platz 16 sicherte, in Düsseldorf den Treffer zum 1:1 erzielte, um dann Anfang der 2. Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen.

Das einstige Eigengewächs blieb und half beim sofortigen Wiederaufstieg. Elf Jahre nach dem letzten Abstieg hätten die Hertha-Fans nichts dagegen, wenn sich die Geschichte wiederholt - auch wenn Ben-Hatira dann bei der 2. Mannschaft spielt.